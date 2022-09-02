Республиканцы упрекнули Байдена в попытках посеять раздор в США

По данным Fox News, председатель нацкомитета республиканцев Ронна Макдэниел обратила внимание, что американский президент Джо Байден атакует Республиканскую партию, чтобы отвлечь внимание американцев от плачевного состояния экономики страны.
По данным Fox News, председатель нацкомитета республиканцев Ронна Макдэниел обратила внимание, что американский президент Джо Байден атакует Республиканскую партию, чтобы отвлечь внимание американцев от плачевного состояния экономики страны.
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