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Республиканцы упрекнули Байдена в попытках посеять раздор в США

Республиканцы упрекнули Байдена в попытках посеять раздор в США

По данным Fox News, председатель нацкомитета республиканцев Ронна Макдэниел обратила внимание, что американский президент Джо Байден атакует Республиканскую партию, чтобы отвлечь внимание американцев от плачевного состояния экономики страны.

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