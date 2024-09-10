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Царьград

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Свежие комментарии

  • Вячеслав Негуляев
    Думать о последствиях нужно ☝️, чтобы совершать какие-то действия, ненадо Путина учить."Да что ж мы дела...
  • Юрий Тумаков
    Все это результат ограниченного мышления Путина."Да что ж мы дела...
  • Чак
    ГосДуру разогнать. И сделать совет министров"Да что ж мы дела...

Mash: браконьеры застрелили птенца стерха, прославившегося полётом с Путиным

Mash: браконьеры застрелили птенца стерха, прославившегося полётом с Путиным

Браконьеры застрелили птенца редкого стерха, который 12 лет назад совершил полет вместе с президентом России.

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