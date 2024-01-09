Стало известно, сколько детей родилось в Свердловской области за первую неделю 2024 года

Мальчиков оказалось чуть больше, чем девочек, кроме того, в трёх семьях родилось сразу по двое малышейСколько детей родилось в Свердловской области за первую неделю января, рассказали в минздраве региона.
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