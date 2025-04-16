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На Орловщине история брата погибшего на СВО сироты наделала много шума

На Орловщине история брата погибшего на СВО сироты наделала много шума

Прокурор Тимошин заинтересовался историей о возможным выселении сироты. Прокуратура области организовала проверку по опубликованной в сети «Интернет» информации о возможном выселении сироты из квартиры в п.

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