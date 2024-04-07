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Стало известно о нарушениях при строительстве дамбы в Орске

Стало известно о нарушениях при строительстве дамбы в Орске

Судебный эксперт Дюкарев: при возведении дамбы в Орске были допущены нарушения Директор ООО «МЭКА», судебный эксперт Олег Дюкарев рассказал «Известиям» о ряде нарушений, которые были допущены при возведении дамбы в Орске.

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