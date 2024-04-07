Стало известно о нарушениях при строительстве дамбы в Орске

Судебный эксперт Дюкарев: при возведении дамбы в Орске были допущены нарушения Директор ООО «МЭКА», судебный эксперт Олег Дюкарев рассказал «Известиям» о ряде нарушений, которые были допущены при возведении дамбы в Орске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии