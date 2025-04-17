По материалам Россельхознадзора суд постановил изъять у собственника 16 земельных участков в Тверской области

В Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 8 апреля 2025 года поступило решение Нелидовского межрайонного суда Тверской области, который постановил изъять у гражданина Российской Федерации 16 земельных участков сельскохозяйственного назначения в связи с длительным неиспользованием и реализовать их путем продажи с публичных торгов.