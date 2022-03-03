МЧС предупреждает об очередном ухудшении погоды в Приморье

По информации Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 5 марта на большей территории Приморского края ожидаются сильные осадки в виде снега, на побережье местами снега с дождем с количеством 6-17 мм при снеге и 15-25 мм при смешанных осадках, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.