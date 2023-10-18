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Нижегородская правда

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В России предложили на законодательном уровне запретить вегетарианство для детей 

В России предложили на законодательном уровне запретить вегетарианство и сыроедство для детей. Как сообщает RT, с инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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