Украинский военнопленный Сергей Чередниченко рассказал, что, несмотря на пиар 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Анны Киевской, обученной и снабженной Францией, воевал с ржавым автоматом Калашникова.
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