Госдума обсудит поддержку социальных НКО и штрафы за высадку инвалидов

В четверг на заседании Государственной Думы будут обсуждаться несколько законопроектов. Среди них - расширение перечня социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на государственную поддержку, а также введение штрафа до 30 тыс.
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