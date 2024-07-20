В Казани вынесли приговор мужчине, направившему пистолет в полицейского

В Казани вынесли приговор мужчине, который приставил пистолет к шее полицейского. По данным дела, полицейские остановили двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и обнаружили у одного из них пневматический пистолет.
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