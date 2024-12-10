Разработаны экологичные микросхемы

Команда немецких ученых «Leaftronics» смогла создать биоразлагаемые микросхемы.Для их создания использовались полимерные пленки, которые покрываются специальным слоем лигноцеллюлозы – внутреннего каркаса листьев деревьев.
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