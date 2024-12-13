У пожаловавшегося на кашель ростовчанина обнаружили опасный рак

У жителя Ростова-на-Дону, который обратился ко врачу с жалобой на кашель, обнаружили опасный рак. Заболевание было выявлено на консультации у пульмонолога в КДЦ «Здоровье», куда пришел мужчина, заявив о кашле с мокротой и приступами удушья, когда он находится в горизонтальном положении.