ВС РФ освободили Семеновку на авдеевском направлении: главное о СВО за 29 апреля

Армия России освободила населенный пункт Семеновка на авдеевском направлении. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужны реальные поставки вооружения, чтобы начать контрнаступление.
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