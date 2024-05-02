Денис Майданов едва не умер на репетиции. Под угрозой срыва - ближайшие концерты

У популярного и любимого многими певца начался отёк Квинке из-за прописанных врачом лекарств.Денису Майданову во время репетиции в Центральном академическом театре Российской армии в Москве внезапно стало плохо.
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