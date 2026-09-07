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Приколисты

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Бездомная собака тащила потрёпанный детский рюкзак: Виктор удивился и пошёл следом

Бездомная собака тащила потрёпанный детский рюкзак: Виктор удивился и пошёл следом

Котофеня – Ну и куда ж ты его волочёшь, дурёха? – Виктор аж остановился посреди тротуара, да так и замер с пакетом молока в одной руке и недокуренной сигаретой в другой.

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Элеонора Коган

Грустно. Не мог отговорить мать от веры в этих мошенников сектантов.И обиделся. Но именно собака Рыжая с рюкзаком в зубах помогла ему понять самого себя!!!Он взял её со щенками, позвонил маме и понял смысл жизни, когда есть для кого жить.