Бездомная собака тащила потрёпанный детский рюкзак: Виктор удивился и пошёл следом

Котофеня – Ну и куда ж ты его волочёшь, дурёха? – Виктор аж остановился посреди тротуара, да так и замер с пакетом молока в одной руке и недокуренной сигаретой в другой.
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Грустно. Не мог отговорить мать от веры в этих мошенников сектантов.И обиделся. Но именно собака Рыжая с рюкзаком в зубах помогла ему понять самого себя!!!Он взял её со щенками, позвонил маме и понял смысл жизни, когда есть для кого жить.
дошло -что дороже нет самого близкого ЧЕЛОВЕКА как МАТЬ- .