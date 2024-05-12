Сергей Кравцов планирует обновить деятельность Минпросвещения

Александр Макеев

Надо изменить представления о сути человека. Признать, что человек такой какое у него мировоззрение. ЧТо мировоззрение может быть патологическим в результате недозрелости до здравомыслия, зрелым эволюционирующим здравомыслием и патологическим в результате перезрелость за здравомыслие. И с раннего детства формировать зрелость эволюционирующего здравомыслия. Здравомыслия гениальности и прагматизма, нацеленного на обеспечение эволюционирующего уникального индивидуального и общественного оптимума бытия не меньше необходимого, но не больше достаточного в производстве, владении, применении, употреблении, совершении поступков! В частности, провести реформу письменности русского языка. Перейти на применение букв интуитивно понятного унифицированного плоского линейного алфавита Симметрица (межзвёздного алфавита) для зрячих людей и рельефно-точечного шрифта Симметрица (межзвёздного шрифта) для незрячих людей и использовать в клавишном письме интуитивно понятную эргономичную клавиатуру Симметрица (межзвёздной клавиатуры)! В школах, вузах, науке, на химическом и биохимическом производстве использовать Периодическую таблицу элементов с правильным окончанием периодов на элементе группы щёлочноземельных металлов по Мейеру (приоритет авторства от 1862, 1864 годов).