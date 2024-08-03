Гуайдо №2Законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «ответственностью», если он добровольно не откажется от полномочий главы государства.
Гуайдо №2
Комментарии
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Сергей
Мир от ссссаноматрасников спасет ТОЛЬКО ЭТО!!!
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16 час.
Сергей
Въебать по нм, как они по япошкам!!!! И пиндосы залюбят нас как их любяти япошки!!!!
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16 час.
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