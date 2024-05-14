14 мая по народному календарю отмечается день Еремея Запашника, другие названия – Еремей Запрягальник, Яремник Засеватель.
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14 мая по народному календарю отмечается день Еремея Запашника, другие названия – Еремей Запрягальник, Яремник Засеватель.