В Свердловской области открылась 35-я модельная библиотека

В селе Сылва Свердловской области после модернизации начала работу модельная библиотека. Проект получил название «Круиз семейного досуга» и стал 35-м учреждением нового формата в Свердловской области, передает Минкультуры региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Вышел трейлер сем...
- MO В Национальном це...
- В Гаване стартуют...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым