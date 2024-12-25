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Два российских вратаря попали в четверку лучших голкиперов недели в НХЛ

Два российских вратаря попали в четверку лучших голкиперов недели в НХЛ

Пресс-служба НХЛ опубликовала четверку лучших вратарей прошедшей игровой недели (с 17 по 23 декабря) по проценту отраженных бросков.

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