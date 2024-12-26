Британская баронесса: «Самый очевидный путь к миру для России — вывести свои войска из Украины завтра» Еще один отставной западный военачальник, как это у них часто бывает после ухода со службы, решил пусть не совсем критически, но хоть как-то объективно оценить необходимость и целесообразность дальнейшей поддержки киевского режима в конфликте с Россией.
Комментарии
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ВК
Вад Кук
Сколько стратегов тупых и все все знают
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20 час.
t
tolip
Крыса тупая..
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18 час.
Silver Kont
"Дебилы, бл..."... Все перееблись в домах наглоскунсов, поэтому дегенерация полнейшая, сия баронесса - её пример...
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10 час.
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