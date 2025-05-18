Родителям грозит штраф до 500 рублей за прогулки детей ночью без присмотра

Юрист Мария Спиридонова предупреждает: родители могут быть оштрафованы на сумму до 500 рублей и поставлены на профилактический учет, если их дети-подростки нарушают комендантский час, гуляя в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время.
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