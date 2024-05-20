Президент Ирана Раиси погиб в авиакатастрофе

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета, сообщило агентство Mehr. На борту находились также министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и имам пятничной молитвы города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.
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