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Президент Ирана Раиси погиб в авиакатастрофе

Президент Ирана Раиси погиб в авиакатастрофе

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета, сообщило агентство Mehr. На борту  находились также министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и имам пятничной молитвы города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

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