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«Ноттингем Форест» арендовал Наваса у «ПСЖ» и подписал хавбека «Ньюкасла» Шелви

Вратарь Кейлор Навас доиграет сезон в английской Премьер-лиге. «Ноттингем Форест» арендовал голкипера «ПСЖ» до конца сезона-2022/23.

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