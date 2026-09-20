Sinotruk готов начать продажу электрических грузовиков в России

В 2025 году Sinotruk реализовал 305 тыс. тяжелых грузовиков, из которых 50% пришлось на дизельные модели, 30% — на технику, работающую на метане, и 20% — на сегмент транспортных средств на альтернативных видах топлива.
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