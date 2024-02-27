Дагестанец выбросил с балкона седьмого этажа студентку из Нигерии

Иностранка чудом выжила. В Белгороде девушку сбросили с высоты седьмого этажа. Инцидент был зафиксирован около 05:00 24 февраля в квартире дома, расположенного на бульваре Юности, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии