Дагестанец выбросил с балкона седьмого этажа студентку из Нигерии

Иностранка чудом выжила. В Белгороде девушку сбросили с высоты седьмого этажа. Инцидент был зафиксирован около 05:00 24 февраля в квартире дома, расположенного на бульваре Юности, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.