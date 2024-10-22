Татьяна Монтян: Тревожно за Молдову: что ждёт страну после выборов?

В Молдове подвели итоги первого тура президентских выборов: действующий президент и гражданка Румынии Майя Санду набирает 42,45% голосов, ближайший оппонент, бывший генпрокурор Стояногло — чуть менее 26%.
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