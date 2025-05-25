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Джо Роган предложил отменить проверку на допинг в UFC

Джо Роган предложил отменить проверку на допинг в UFC

UFC с 2015 года кардинальным образом изменила свою антидопинговую политику заключением соглашения с USADA.

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