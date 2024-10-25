Исполнять обязанности главы Рамонского района будет Николай Буренин

Депутаты райсовета Рамонского района на состоявшейся сессии утвердили досрочное прекращение полномочий главы района Романа Береснева, переходящего на аналогичную должность в Россошанский район, и единогласно утвердили исполняющим обязанности главы района Николая Буренина, ранее работавшего здесь же заместителем главы по ЖКХ, дорожной и градостроительной деятельности.