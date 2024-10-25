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Воронежские новости

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Исполнять обязанности главы Рамонского района будет Николай Буренин

Исполнять обязанности главы Рамонского района будет Николай Буренин

Депутаты райсовета Рамонского района на состоявшейся сессии утвердили досрочное прекращение полномочий главы района Романа Береснева, переходящего на аналогичную должность в Россошанский район, и единогласно утвердили исполняющим обязанности главы района Николая Буренина, ранее работавшего здесь же заместителем главы по ЖКХ, дорожной и градостроительной деятельности.

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