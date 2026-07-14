Уважаемый Агапов Александр Николаевич! От лица всего коллектива хотим сердечно поздравить Вас с днем рождения!🎂 Ваши мудрые решения и руководство всегда вдохновляли нас на новые свершения.
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Уважаемый Агапов Александр Николаевич! От лица всего коллектива хотим сердечно поздравить Вас с днем рождения!🎂 Ваши мудрые решения и руководство всегда вдохновляли нас на новые свершения.
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