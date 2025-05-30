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"Петя абсолютно мой сын!". Светлана Бондарчук опубликовала новые семейные фото с мужем и детьми

"Петя абсолютно мой сын!". Светлана Бондарчук опубликовала новые семейные фото с мужем и детьми

56-летняя Светлана Бондарчук опубликовала в инстаграме* серию новых семейных снимков. На фотографиях она вместе с 51-летним мужем Сергеем Харченко, их сыном Петром и дочерью Сергея от предыдущих отношений Юнной проводят время в Москве.

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