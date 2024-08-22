Глава МИД Перу заявил, что Байден посетит следующий саммит АТЭС в Лиме

Президент США Джо Байден подтвердил свое участие в саммите Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Перу 2024, который состоится в ноябре в Перу, заявил министр иностранных дел республики Хавьер Гонсалес-Олаэчеа 22 августа в комментарии Perú21.