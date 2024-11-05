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Россиянам рассказали, когда начнет дешеветь вторичное жилье

Россиянам рассказали, когда начнет дешеветь вторичное жилье

Собственники ждали, что спрос на вторичном рынке возрастет, но этого не произошло и они будут вынуждены пересматривать цены Жилье на вторичном рынке может подешеветь на 10% к концу 2024 года, рассказал "Прайму" президент Региональной ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

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