Россиянам рассказали, когда начнет дешеветь вторичное жилье

Собственники ждали, что спрос на вторичном рынке возрастет, но этого не произошло и они будут вынуждены пересматривать цены Жилье на вторичном рынке может подешеветь на 10% к концу 2024 года, рассказал "Прайму" президент Региональной ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.