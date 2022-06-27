Daily Mail: Великобритания превратилась в рай для мошенников

Эта беспрецедентно новая "волна" мошенничества привела к тому, что в апреле нынешнего года злоумышленники украли 700 миллионов фунтов стерлингов по сравнению со средним показателем в 200 миллионов фунтов стерлингов за этот же месяц в 2021 году .