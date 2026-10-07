Anura: в США новые танки Abrams и БМП XM30 будут управляться голосом

Компании General Dynamics Land Systems и Primordial Labs объявили о заключении генерального соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает оснащение средств бронетехники особыми устройствамиСообщается о том, что будет осуществлена интеграция голосового интерфейса в перспективные боевые платформы.
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