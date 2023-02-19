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The Economist: США заставят Европу оплачивать восстановление Украины

Бывший сотрудник аналитического центра в Американском институте предпринимательства Кори Шаке сообщила, что влияние США в Европе возросло в результате военной помощи, оказанной Украине.

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