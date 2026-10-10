Макрона унизили в прямом эфире: соратники бросают президента Франции

Ближайшие соратники президента Франции Эммануэля Макрона на фоне массовых протестов школьников, сопровождающихся поджогами машин и зданий, жестким противостоянием с полицией, антиправительственными плакатами и острой критикой в адрес главы государства, могут начать дистанцироваться от него и в итоге просто предать.