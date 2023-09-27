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Север Столицы

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Собянин: Автозавод «Москвич» получит налоговые льготы

Собянин: Автозавод «Москвич» получит налоговые льготы

Возрожденное предприятие получило статус промышленного комплекса Новое сообщение в официальном Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина гласит, что легендарному заводу «Москвич» присвоен статус промышленного комплекса.

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