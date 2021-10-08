Мезенцев назвал резолюцию ЕП по Белоруссии вмешательством в дела суверенных государств

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Принятие Европарламентом резолюции, осуждающей интеграцию России и Белоруссии, является беспрецедентным примером вмешательства в дела суверенных государств.
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