Медведев заявил о непрочности союза между Украиной и США

По словам Медведева, такое союзничество имеет очень непрочные основания, поэтому в какое-то время непременно развалится в прах.
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