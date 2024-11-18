Как сообщала «Русская Весна», вчера президент США Джо Байден якобы дал разрешение киевскому режиму наносить удары недальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории РФ.
Разрешение бить ракетами ATACMS вглубь России: реакция в США
Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Направить уситам наших наёмников как тамериканцы направили на Украину своих итакжэ разрешить хуситам наносить удары по американским целям это будет зеркально и равнозначно а следующие должны быть французы и англичане не надо бояца если неответим то точно нас сотрут с лица земли дажжэ быстрее если не ответим ну почему они небояца а мы боимся?
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