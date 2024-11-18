СЗ

Сергей Захаров

Направить уситам наших наёмников как тамериканцы направили на Украину своих итакжэ разрешить хуситам наносить удары по американским целям это будет зеркально и равнозначно а следующие должны быть французы и англичане не надо бояца если неответим то точно нас сотрут с лица земли дажжэ быстрее если не ответим ну почему они небояца а мы боимся?