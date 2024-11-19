По факту гибели двух мужчин в Сегозеро возбуждено уголовное дело в Карелии

Мурманский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по статье “нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц”.
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