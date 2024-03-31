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Петербургский дневник

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Бывший аналитик ЦРУ: ВС РФ продвигаются вперёд, несмотря на распутицу

По его словам, наступление уже началось Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что военнослужащие российской армии продолжают активно идти вперёд в зоне специальной военной операции, несмотря на распутицу.

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