Бывший аналитик ЦРУ: ВС РФ продвигаются вперёд, несмотря на распутицу

По его словам, наступление уже началось Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что военнослужащие российской армии продолжают активно идти вперёд в зоне специальной военной операции, несмотря на распутицу.
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