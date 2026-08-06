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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Разин составил рейтинг коньяков: «Martell – 1-й, Remy Martin – 2-й. Потом Hennessy и Camus»

Главный тренер « Металлурга » Андрей Разин составил список лучших брендов коньяка. «Я не любитель пива, могу сказать свой рейтинг коньяков.

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