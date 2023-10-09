Командир ХАМАС Раафат Абу Хилал убит в результате авиаудара по сектору Газа

Один из старших командиров ХАМАС Раафат Абу Хилал был убит в результате авиаудара по лагерю Башит в Рафахе, к югу от сектора Газа, передают «Известия» в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию исламистского движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии