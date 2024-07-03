Тотальная русофобия и крайняя деградация: Россия приостанавливает участие в ПА ОБСЕ

Сегодня обе палаты российского парламента синхронно приняли заявление о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и выплате взносов в ее бюджет.
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