Белый дом назвал безответственным пост Маска об отсутствии покушений на Байдена

Global Look Press/Patrick Pleul/dpa Пост американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, в котором он указал на отсутствие покушений на политиков-демократов, является безответственным, заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.
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