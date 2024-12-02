В США потребовали от Трампа отменить санкции

Избранному президенту США Дональду Трампу стоит отменить санкции на фоне своих угроз в адрес БРИКС. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети X.
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