Ученые предсказали пандемию из-за "зомби-вирусов", найденных в Сибири

Исследователи уже нашли вирусы, которые заразны даже спустя почти 50 тысяч лет В вечной мерзлоте Арктики и Сибири скрываются вирусы, которые могут вернуться и вызвать новые эпидемии из-за потепления и бурения нефтяных скважин, пишет РБК.
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