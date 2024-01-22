Ученые предсказали пандемию из-за "зомби-вирусов", найденных в Сибири

Исследователи уже нашли вирусы, которые заразны даже спустя почти 50 тысяч лет В вечной мерзлоте Арктики и Сибири скрываются вирусы, которые могут вернуться и вызвать новые эпидемии из-за потепления и бурения нефтяных скважин, пишет РБК.